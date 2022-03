“La pupa e il secchione show”, Paola Caruso ricoverata in ospedale per un’allergia alla polvere (foto da video)

Paola Caruso de La Pupa e il secchione show è stata ricoverata in ospedale per un’allergia alla polvere. Infatti si è sentita male poco dopo essere entrata nella casa del reality show. La Caruso ha iniziato a tossire e non riusciva più a respirare bene quindi a scopo precauzionale è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Paola Caruso in dubbio per il debutto de La Pupa e il secchione show

La Caruso è attesa per il debutto del programma tv di Mediaset che è in programma il 15 marzo ma ce la farà ad essere presente in studio? Il dubbio resta. Potrebbe essere recuperata all’ultimo istante. Ricordiamo che questa trasmissione tv verrà condotta, in prima serata, da Barbara D’Urso, “regina” indiscussa di Canale 5.

Paola Caruso si è sentita male, la sua spiegazione su Instagram

Paola Caruso ha spiegato il suo malore attraverso dei post che ha diffuso nelle storie di Instagram. Non ha sciolto i dubbi sulla sua presenza, o meno, in trasmissione.

“Ero in quarantena da giovedì per entrare nella villa – ha spiegato direttamente dalla barella del pronto soccorso tra un colpo di tosse e l’altro -. Però io sono allergica alla polvere e agli acari e nell’albergo c’era la moquette. Ho resistito i primi giorni poi alla fine non ce l’ho fatta più perché questa tosse è aumentata fino a che non ho più respirato più e ho chiamato l’ambulanza”.