Il caso delle scarpe che John Travolta ha indossato durante il discusso “ballo del qua qua” con Amadeus e Fiorello. Arriva l’esposto del Codacons che chiede alle Procure della Repubblica di Imperia e Roma di indagare sulla pubblicità occulta. La Rai rischia una nuova sanzione dall’Agcom dopo quella ricevuta per il Sanremo dell’anno passato.

Viene ora da chiedersi che bisogno ci sia di riempire il Festival di sponsor in ogni dove, con le interruzioni pubblicitarie che sono già più che abbondanti. Chi stipula accordi con le aziende per fare pubblicità occulta? Ok che Sanremo serve a fare cassa ma forse sarebbe meglio porre un limite. La Rai, come ha detto il senatore Gasparri, si è davvero infilata in un “pasticcio” che era “evitabile”.

Le scarpe, John Travolta e Sanremo

Molti i punti oscuri della vicenda rivelati dal Codacons. In primo luogo sembrerebbe che già da ottobre la Rai abbia avviato trattative con l’attore americano per una sua partecipazione al Festival con un compenso pagato dallo sponsor. Circostanza che, se confermata, smentirebbe le affermazioni di Amadeus secondo cui sarebbe stato Travolta a proporsi nei giorni scorsi per Sanremo trovandosi in Francia. L’azienda di scarpe U-Power, inoltre, avrebbe diffuso con largo anticipo una comunicazione dove annunciava che il 7 febbraio ci sarebbe stata una promozione ai propri prodotti proprio dal palco dell’Ariston. Casualmente, il proprietario della stessa azienda si trovava seduto in prima fila al festival durante l’intervento di Travolta.

Cosa ha scoperto Striscia La Notizia

Nella conferenza stampa, la Rai ha definito un “errore” il non aver oscurato il logo del marchio inquadrato (diverse volte) dalle telecamere durante il balletto. “Travolta è arrivato in camerino all’ultimo momento ed è entrato quasi direttamente sul palco, nessuno ha notato le scarpe”, ha spiegato Federica Lentini, la vicedirettrice del Prime Time Rai.

“Striscia la Notizia” ha però scoperto tuttavia che dall’inizio di febbraio l’azienda produttrice aveva annunciato la partecipazione di Travolta a Sanremo. Lo aveva fatto in un comunicato stampa pubblicato sul sito in cui diceva che il marchio sarebbe stato protagonista della serata con una “comparsa speciale”.