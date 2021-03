La Rappresentante di Lista al Festival di Sanremo: La Rappresentante di Lista a Sanremo e la somiglianza della cantante con Vladimir Luxuria

Nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021 si è esibito il gruppo La Rappresentante di Lista con il brano “amare”, in molti sui social hanno notato una somiglianza della cantante con Vladimir Luxuria. Ma non solo, a incuriosire i telespettatori anche i peli delle ascelle rosa, in abbinamento all’abito indossato dalla cantante de La Rappresentante di Lista.

La Rappresentante di Lista e Vladimir Luxuria

La Rappresentante di Lista, il gruppo musicale che è in vita dal 2011, è formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. Proprio su Veronica Lucchesi si concentrano gli occhi del pubblico per la somiglianza con Vladimir Luxuria. Forse per il taglio di capelli, così i social si scatenano.

Poco dopo arriva la risposta proprio di Vladimir Luxuria che su Twitter scrive: “Magari essere bella e brava come La rappresentate di Lista. Onorata di somigliarle”. Una somiglianza che viene ripresa anche da Striscia la Notizia, ripresa sui social a sua volta appunto da Vladimir Luxuria.

La Rappresentante di Lista e i peli rosa

In molti lo hanno considerato un gesto di ribellione alle convenzioni del prototipo della donna televisiva. Ascelle con i peli rosa, in abbinamento all’abito sia di lui che di lei. Un dettaglio che si è notato solo al termine del brano, quando Veronica Lucchesi de La Rappresentante di Lista ha ricevuto il consueto mazzo di fiori.