La Rappresentante di Lista chi sono, età, nomi, cantante, vita privata, Sanremo 2021, canzoni e biografia

Chi sono La Rappresentante di Lista: età, nomi, cantante, vita privata, Sanremo 2021, canzoni e biografia del gruppo musicale oggi ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, programma di Rai1 in onda dalle ore 14.

Dove sono nati, età, nomi e biografia de La Rappresentante di Lista

Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sono il duo La Rappresentante di Lista. Veronica, originaria di Viareggio (ha 33 anni), e Dario , originario di Palermo, si incontrano a Valledolmo nel 2011 e durante le prove dello spettacolo teatrale Educazione Fisica, diretto da Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco, decidono di fondare un gruppo. Il nome La Rappresentante di Lista prende origine dal fatto che Veronica si iscrisse come rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici per poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare. Attualmente il gruppo è composto anche da Erika Lucchesi, Marta Cannuscio (batteria e voce), Enrico Lupi (tromba, pianoforte e synth), Roberto Calabrese.

La carriera de La Rappresentante di Lista

Nel marzo 2014 esce il primo album di La Rappresentante di Lista, (per la) Via di casa, che inaugura la collaborazione della band con l’etichetta Garrincha Dischi. L’album presenta sonorità folkloristiche e territoriali e contiene anche due canzoni in lingua tedesca (Klammern an den Zähnen e Winter Underwear). È dello stesso anno la candidatura alle targhe Tenco – miglior disco d’esordio e la partecipazione alle finali del festival Musicultura. Nel dicembre 2015 esce il loro secondo album, Bu Bu Sad che porta la band a suonare dal vivo in tutta Italia. Nel 2018 esce invece l’album Go Go Diva, dopo il passaggio de La Rappresentante di Lista alla casa discografica Woodworm Label e inizia il tour in tutta italia e sancise l’inizio della collaborazione con altri artisti come Giovanni Truppi e Dimartino. Il 1 maggio 2019 partecipano al Concertone dei sindacati a Roma.

La Rappresentante di Lista si sono esibiti a Sanremo 2020 con Rancore e Durdust dove hanno cantato con la cover di Elisa, Luce nella serata Cover e Duetti. La Rappresentante di Lista partecipano alla seconda stagione della serie televisiva di casa Rai Il cacciatore in cui interpreta la band di Maria, una giovane cantante punk nella Palermo del 1996. Nella serie partecipano tra gli altri Francesco Montanari, marito di Andrea Delogu. Nel 2019, il duo collabora, nel featuring Ci diamo un bacio con il cantautore Dimartino, anch’egli in consorso a Sanremo 2021. Il 5 marzo 2021 esce il loro ultimo album My mamma, che contiene il brano Amare, presentato in concorso a Sanremo 2021.

La partecipazione a Sanremo 2021

Nel 2021 partecipano a Sanremo, condotto da Amadeus. Hanno portato il brano dal titolo “Amare”. Nella serata dedicata ai duetti e cover di Sanremo 2021, La Rappresentante di Lista cantano “Splendido Splendente” di Donatella Rettore in duetto con la stessa Donatella. La perfomance è stata molto apprezzata e ha permesso alla rappresentante di Lista di classificarsi tra i primi 10 della serata cover e duetti. Si classificano undicesimi nella classifica finale del Festival.

La vita privata

Il feeling mostrato sul palco dell’Ariston dai due componenti ha scatenato il gossip intorno a loro. Infatti sono circolate indiscrezioni secondo cui Veronica e Dario formerebbero una coppia non solo artistica, ma anche nella vita privata. I diretti interessati non hanno confermato né smentito questi rumors.