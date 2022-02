La Rappresentante di Lista, chi sono Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, Sanremo, Instagram, vita privata, album, biografia e carriera. Il gruppo La Rappresentante di Lista, formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, è tra i concorrenti del Festival di Sanremo 2022, in gara con la canzone Ciao ciao. Il Festival è in onda dal 1 al 5 febbraio su Rai1 dalle 20:50.

La Rappresentante di Lista: biografia

La Rappresentante di Lista è un gruppo rock formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. La band è nata nel 2011 dopo che Veronica, voce del gruppo e attrice di teatro, si iscrive presso un laboratorio di teatro a Palermo, dove incontra Dario. I due instaurano sin da subito un ottimo rapporto e tre anni dopo riescono a pubblicare il loro primo album intitolato (per la) Via di casa.

La Rappresentante di Lista, Instagram e vita privata

Sulla vita privata dei due non si hanno informazioni, non dovrebbero avere una storia né è chiaro chi siano i rispettivi compagni. Il loro profilo Instagram è molto seguito e conta circa 96mila follower: rappresentantelista.

Il nome della band è stato scelto da Veronica: per poter votare fuori sede al referendum abrogativo sulla produzione di energia nucleare, la ragazza si è proposta come rappresentate di lista di uno dei partiti.

La Rappresentante di Lista: carriera

Nel 2015 esce il loro secondo album, Bu Bu Sad, presentato in anteprima presso la libreria LaFeltrinelli di Palermo. Tre anni dopo pubblicano il loro terzo album in studio, Go Go Diva. Nello stesso anno esce in tutti i negozi digitali Questo corpo, singolo promozionale del nuovo album, che farà parte anche della colonna sonora della serie The New Pope di Paolo Sorrentino. Nel 2019 il gruppo si esibisce al Concerto del Primo Maggio a Roma e nel 2021 esce il loro quarto album, My Mamma.

Sono stati inseriti nel cast di Sanremo 2021 direttamente tra i Campioni con il pezzo originale Amare. Nel 2022 partecipano al Festival di Sanremo con il brano Ciao ciao.

