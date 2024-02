La Sad, chi sono i componenti del gruppo musicale, dove e quando sono nati, vita privata, Instagram, Sanremo, carriera

La Sad è un gruppo italiano che sta riscuotendo un notevole successo. Il trio si sta distinguendo per la propria musica, un mix di pop punk e rap, e per i testi, estremamente personali, forti e diretti. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata dei componenti della band.

Dove e quando sono nati, biografia dei La Sad

Il gruppo La Sad è composto da 3 ragazzi: Theø (all’anagrafe Matteo Botticini, nato a Brescia nel 1987), Plant (Francesco Emanuele Clemente, nato ad Altamura nel 1999) e Fiks (Enrico Fonte, nato in provincia di Venezia nel 1990).

Theø, prima del progetto La Sad, è stato uno dei membri della band Upon This Dawning e poi nel duo trap Danien & Theø. Plant, dopo la maturità classica, ha iniziato la sua carriera musicale focalizzandosi sul genere trap e ottenendo anche una certa notorietà. Fiks agli inizi della sua carriera si è specializzato nel punk. La carriera della band La Sad nasce a Milano dall’incontro dei tre ragazzi.

Vita privata e Instagram

Riguardo la vita privata dei membri della band non abbiamo molte informazioni. Fiks (Enrico Fonte) è fidanzato con una ragazza di nome Maria Vittoria. Sui social il trio è molto seguito nei loro rispettivi profili Instagram: plantinobaby (Plant), sadboytheo (Theø), fiksdaghestagram (Fiks).

Dopo l’annuncio della loro partecipazione al Festival di Sanremo 2024, intorno al gruppo è scoppiata la polemica, in particolare per quelli che sono i testi della band, che il Codacons ha ritenuto offensivi, violenti e misogini.

La carriera dei La Sad

Il gruppo ha pubblicato il primo singolo, Summersad, nel 2020. La band ottiene una certa popolarità grazie ai brani successivi come Psycho Girl, Miss U e Wale Rmx. Nel 2022 la band pubblica il primo album in studio, Sto nella Sad, seguito da un tour che prevede anche diverse date estere. Nel 2023 sono ospiti del programma Stasera c’è Cattelan, esibendosi per la prima volta in televisione. Nel 2024 la band partecipa al Festival di Sanremo con il brano Autodistruttivo.

