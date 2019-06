ROMA – La Sai l’Ultima? batte la Traviata di Franco Zeffirelli. Dopo l’omaggio di sabato scorso, 16 giugno, in seguito alla morte del celebre regista, anche venerdì 21 giugno la Rai ha deciso di mandare in onda un’edizione dell’opera di Giacomo Puccini curata da Zeffirelli.

In particolare c’è stata la diretta in mondovisione su Rai Uno dell’inaugurazione della stagione operistica all’Arena di Verona, sempre con La Traviata, in una nuova produzione firmata dal regista fiorentino prima di morire.

Ma la scelta del servizio pubblico non è stata premiata dai telespettatori: la diretta da Verona è stata seguita da 1.927.000 spettatori, pari a uno share del 12.5%. Mentre su Canale Cinque nella stessa fascia oraria il ritorno de La Sai l’Ultima? condotto da Ezio Greggio è stato visto da 3.474.000 spettatori, pari ad uno share del 21,1%.

Su Rai 2 la partita di calcio Under 21 tra Francia e Croazia è stata vista da 1.219.000 spettatori con uno share del 6,4%. Su Rai 3 La Grande Storia ha fatto registrare 894.000 spettatori e uno share del 4,79%.

Su Italia 1 il film Battleship è stato visto da 1.062.000 spettatori pari a uno share del 6,09% mentre il film Changeling, con Angelina Jolie, ha conquistato su Rete 4 878.000 spettatori e uno share del 5,44%.

Su La7 il best of di Propaganda Live, condotto da Diego Bianchi ‘Zoro’, è stato visto da 505.000 spettatori pari a uno share del 3,45% mentre su Tv8 La Notte dei record ha portato davanti al video 291.000 spettatori e uno share del 1,7%.