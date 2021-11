La scelta di Maria: 4 novembre, cast, Milite Ignoto, storia vera, chi era Maria Maddalena Blasizza in Bergamas

Stasera, giovedì 4 novembre, nel giorno in cui si celebra la vittoria nella Prima Guerra Mondiale, su Rai Uno andrà in onda “La scelta di Maria”, il docu-film dedicato a Maria Maddalena Blasizza in Bergamas, la donna che fu chiamata a scegliere il Milite Ignoto tra 11 soldati non identificati morti in guerra.

Chi era Maria Maddalena Blasizza in Bergamas

Nata a Gradisca d’Isonzo il 23 gennaio del 1867, Maria Maddalena Blasizza in Bergamas, madre di uno delle migliaia dei soldati che persero la vita al fronte, fu chiamata a scegliere il Milite Ignoto tra 11 soldati non identificati e morti in guerra.

Un gesto simbolico che servì per dare onore ai militari italiani.

E così 28 ottobre 1921, nella basilica patriarcale di Aquileia, in quello che passerà alla storia col nome di “Rito di Aquileia”, la donna fu posta di fronte alle undici bare allineate. Maria Maddalena Blasizza in Bergamas appoggiò lo scialle sulla seconda bara e, dopo essere passata davanti alle prime, non riuscì a proseguire nella ricognizione e si accasciò al suolo davanti alla decima bara urlando il nome del figlio su cui, per questo motivo, cadde la scelta.

La salma, dopo un viaggio in treno, fu poi portata all’Altare della Patria.

Il docu-film “La scelta di Maria”

Il docu-film è stato co-scritto e diretto da Francesco Miccichè. Nel cast Sonia Bergamasco, nel ruolo proprio di Maria Maddalena Blasizza in Bergamas, Cesare Bocci, Alessio Vassallo, Alessia Franchin, Valentina Munafò, Carla Manzon, Marco Maria Casazza, Massimo Sangermano e Federico Pieri.