La Talpa, il ritorno su Netflix: la piattaforma streaming avrebbe acquistato i diritti del reality 13 anni dopo l’ultima edizione condotta da Paola Perego. A lanciare l’indiscrezione è il solitamente bene informato Davide Maggio.

Secondo quanto riferito dallo specialista di tv, Netflix ha comprato i diritti a livello globale del format. Il reality, tra i più amati dal pubblico italiano, potrebbe quindi tornare sugli schermi degli abbonati alla piattaforma.

“Un’ipotesi da non scartare – spiega Davide Maggio – visto che in Italia, a differenza di Spagna, Gran Bretagna o Stati Uniti, Netflix non ha ancora prodotto intrattenimento originale. E La Talpa non è il solito reality show avendo una forte componente adventure e mistery e avrebbe le carte in regola per sopravvivere, anche nel nostro Paese, senza la diretta”.

La Talpa, Amanda Lear sostituita da Paola Perego

Sono trascorsi 13 anni dall’ultima edizione della Talpa, all’epoca vinta da Katrina Cascella. Un reality di successo che nell’ultima puntata aveva raggiunto 5.356.000 spettatori e fruttato il 26.52% di share.

Il reality era nato nel 2004 su Rai2, con la conduzione di Amanda Lear, sostituita a partire già dalla seconda puntata da Paola Perego che ha poi portato il programma su Italia1 per le successive due edizioni.

La Talpa, come funziona

La talpa è un reality con concorrenti Vip, i cosiddetti “sospettati” o indagati. Lo scopo del gioco è trovare e smascherare la talpa, un sabotatore, che si nasconde in incognito tra i concorrenti.

Il compito è affidato sia al pubblico che agli stessi sospettati. Il pubblico, tramite televoto, determina una classifica dei sospettati: quello che ha ricevuto più voti deve affrontare il test d’eliminazione o interrogatorio. Il gruppo invece fa le proprie nomination.

Al test d’eliminazione i sospettati vengono sottoposti a 10 domande sull’identità e le azioni della talpa: chi risponde correttamente al minor numero di domande deve abbandonare il gioco.