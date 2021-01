Questa sera, giovedì 21 gennaio, su Iris (canale 22 del digitale terrestre) andrà in onda il film del 2000 “La tempesta perfetta”, con protagonisti George Clooney (Billy Tyne), Mark Wahlberg (Bobby Shatford) e Diane Lane (Christina Cotter). Film basato sulla tragedia dell’Andrea Gail, peschereccio che naufragò nell’Oceano Atlantico con tutto l’equipaggio, durante la “tempesta perfetta” del 1991 che colpì il Massachusetts, negli Stati Uniti. La pellicola sulla storia dell’Andrea Gail è stata la base del libro del 1997 “La tempesta perfetta” di Sebastian Junger.

La storia del naufragio dell’Andrea Gail

Il peschereccio Andrea Gail e il suo equipaggio di sei uomini, erano andati a pesca nel Nord Atlantico di Gloucester, Massachusetts. La sua ultima posizione segnalata fu di 180 miglia (334 km) a nord est di Sable Island il 28 ottobre 1991 da Linda Greenlaw, capitano del peschereccio Hannah Boden. La storia dell’Andrea Gail e il suo equipaggio è stata la base del libro del 1997 La tempesta perfetta di Sebastian Junger, e di un film del 2000 .

L’Andrea Gail era un’imbarcazione – 72 piedi (22 m) – da pesca commerciale costruita in Panama City, in Florida nel 1978, e di proprietà di Robert Brown. Il suo porto era Marblehead, sembre nel Massachusetts. Navigò fino a Gloucester dove sbarcò il pescato e ricaricò cibo, carburante, e scorte per la sua successiva missione.

La barca iniziò il suo ultimo viaggio partendo da Gloucester Harbor il 20 settembre 1991, con destinazione Grand Banks al largo della costa di Terranova, in Canada. Dopo una pesca disastrosa, il capitano Billy Tyne diresse l’Andrea Gail ad est al Flemish Cap, dove credeva che avrebbe avuto miglior fortuna, nonostante le previsioni del tempo avvisassero condizioni di mare pericolose.

La tempesta perfetta che colpì l’Andrea Gail

L’ultima trasmissione inviata dall’Andrea Gail fu alle ore 18 del 28 ottobre 1991. Il capitano Tyne parlò via radio con Linda Greenlaw, capitano della nave Anna Boden dando le sue coordinate a 44°00′ N, 56°40′ W a circa 162 miglia ad est di Sable Island. Comunicò anche un bollettino meteo che indicava 30 piedi (9,1 m) di onde e raffiche di vento fino a 80 nodi (150 km/h).

Le ultime parole che avrebbe pronunciato il capitano Billy Tyne sarebbero state: “E ‘cominciata, ragazzi, è lei, è cominciata con tutta la sua forza”. Da quel momento nessun altro messaggio fu sentito più dalla nave e nessuna altra imbarcazione fu in grado di raggiungerla.

Il 6 novembre 1991, il sistema di localizzazione (EPIRB) della Andrea Gail fu scoperto sulla riva del Sable Island. I soccorsi chiamati alla ricerca della nave abbandonarono l’impresa il 9 novembre 1991. Tutti i sei membri dell’equipaggio morirono dispersi in mare.