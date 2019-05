ROMA – “La prima telefonata di auguri per il compleanno? Da Loredana Lecciso”: in collegamento telefonico con La Vita in Diretta, Al Bano ha risposto così a chi gli domandava chi gli avesse fatto gli auguri per primo. Romina è arrivata dopo, ma comunque non si è certo dimenticata dell’ex marito.

La sua ex compagna lo avrebbe chiamato alle 00:07 di notte per fargli gli auguri per il settantaseiesimo compleanno. Parlando con i conduttori Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, il cantante di Cellino San Marco ha poi aggiunto, riferito al rapporto tra Romina Power e Loredana Lecciso: “Non c’è niente di più bello quando nel rapporto, in questo tipo di situazione, vince il grande rispetto”.

E rispondendo ai conduttori su come passerà questo compleanno, ha detto: “Ho deciso di stare esattamente dove sono, a Napoli, mi godo lo spettacolo del grande Bocelli perché ci unisce una bella amicizia da anni e oggi volevo festeggiare in questa maniera”.

Nei giorni scorsi Loredana Lecciso ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in auto insieme all’ex compagno. E in molti hanno ipotizzato si trattasse proprio di uno sgarbo nei confronti di Romina. (Fonte: La Vita in diretta)