ROMA – Secondo rumors sempre più insistenti, le nuove nomine Rai, arriveranno probabilmente per fine mese, in un Cda che sarà convocato per il 28 novembre. E anche i palinsesti potrebbero subire delle variazioni. Secondo quanto riporta TvBlog, si parla della cancellazione de La Vita in Diretta, che quest’anno vede alla conduzione Lorella Cuccarini ed Alberto Matano. Una decisione che entrerebbe in atto dal prossimo settembre, con l’inizio della nuova stagione televisiva.

“Pare che non si pensi di confermare nella prossima stagione La vita in diretta, sempre più incalzata da Geo (programma questo guarda caso proveniente dalla rete che il direttore Stefano Coletta lascerebbe per occuparsi proprio di Rai1)”, si legge sul sito. “Questo nonostante l’ottima professionalità ed impegno dei due attuali conduttori Cuccarini e Matano che pagano un formato forse ormai superato ed usurato”.

Si starebbe pensando, continua TvBlog, “di lavorare per la prossima stagione tv ad un nuovo programma che vada a sostituire la storica trasmissione nata su Rai2. La soluzione più semplice potrebbe essere quella di spostare Geo (che si appresta a sbarcare in prime time) su Rai1 e di fare un nuovo contenitore di notizie su Rai3 con la collaborazione di Rai News”.

Fonte: TVBLOG.