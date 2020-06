La Vita in Diretta, Lory Del Santo si commuove: “Bisogna avere sempre qualche sogno”

ROMA – A La Vita in Diretta Lory Del Santo si commuove quando Lorella Cuccarini le chiede se ha ancora qualche sono da realizzare.

“Bisogna avere sempre qualche sogno – dice l’attrice con gli occhi rossi – altrimenti la vita muore.

Io sono andata in una crisi profonda quando pensavo di non aver più niente da fare qui e di dover solo aspettare la fine… Auguro a tutti di avere sempre qualcosa da realizzare”.

E in merito all’epidemia di covid, Lory Del Santo spiega:

“Durante la quarantena, il mio fidanzato era terrorizzato, non usciva neanche a fare la spesa. Io ero timorosa, ma non terrorizzata.

Ho vissuto dei momenti tragici nella mia vita e ormai resto un po’ indifferente rispetto a quello che accade”.

“Morte? “Non ho paura, ormai sono indifferente alla morte, accetto tutto come viene.

Inoltre ho molta fiducia nell’umanità e nel genere umano, si sono fatti molto progressi prima si moriva a 60 anni adesso si arriva a 100”.

Lory Del Santo parla poi di Marco Cucolo, il suo attuale compagno con il quale la donna ha vissuto il periodo del lockdown.

“Lui non è mai uscito, è sempre stato in casa dal primo giorno in cui hanno annunciato il problema fino a due tre giorni fa”. (Fonte: La Vita in Diretta).