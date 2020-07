La Vita in Diretta Estate, fuoriprogramma in diretta: un cane fa i bisogni alle spalle di Sandra Milo

Fuoriprogramma a La vita in diretta Estate. Andrea Delogu, imbarazzata, ha urlato in diretta: “Ma sta facendo pipì”.

Tutto è accaduto durante un collegamento a La Vita in Diretta Estate con Sandra Milo e sua figlia Debora Ergas.

Madre e figlia, inviate speciali a San Pietro Avellana, in provincia di Isernia, erano pronte per degustare le specialità della zona quando è accaduto l’imprevisto.

Improvvisamente la conduttrice Andrea Delogu si è imbarazzata perché si è accorta che proprio vicino alle due inviate c’era un cane da tartufo che stava facendo i suoi bisognini.

“Ma fa pipi!” ha esclamato tra il divertimento generale la Delogu.

Solo nella puntata di martedì, la conduttrice aveva dovuto fare i conti con un altro fuori onda.

Assieme a Marcello Masi si sono confusi e hanno chiuso in anticipo la puntata per poi tornare di corsa e senza scarpe in studio. (fonte LA VITA IN DIRETTA ESTATE)