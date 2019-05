ROMA – Francesca Fialdini, la conduttrice de La Vita in Diretta è stata nominata Cavaliere della Repubblica: “Sono felice e grata” ha scritto lei stessa su Instagram in un lungo post con cui ha voluto comunicare la notizia ai suoi fan.

“Un grande onore lo si prova raramente e quando succede non si trovano le parole. Mi sento così oggi, dopo aver ricevuto la pergamena da Cavaliere della Repubblica Italiana. Sono felice e grata. Felice perché mi incoraggia a esprimere – come cittadina e come professionista – i valori meravigliosamente interpretati dalla nostra Costituzione e nei quali credo profondamente. Grata perché è un dono inaspettato e come tale, paradossalmente, rafforza la consapevolezza

A congratularsi con Francesca Fialdini sono stati in molti. Oltre alla gente comune, sono comparsi dei messaggi di Rita Dalla Chiesa, Monica Leofredi e Cinzia Leone.

L’ordine al Merito della Repubblica Italiana è stato istituito nel 1951. Si tratta del primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a “ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari”.

Fonte: Instagram, Today