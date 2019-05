ROMA – Da mesi si parla di un possibile cambio alla conduzione de La Vita in Diretta. A lasciare il programma potrebbe essere Francesca Fialdini che, a quanto pare, non sarebbe stata ancora riconfermata nella prossima edizione del talk show di Rai Uno. Nella puntata di oggi, 6 maggio, la conduttrice ha intervistato Eugenio, uomo che in seguito ad una caduta in bicicletta si è visto amputare in ospedale una gamba. Proprio parlando con il suo ospite si è lasciata sfuggire una frase che sembra confermare il fatto che nella prossima stagione non porterà più avanti lei la trasmissione.

Alla fine della sua intervista, la conduttrice ha assicurato al suo ospite che il programma che attualmente conduce continuerà a parlare della sua storia. Però ha anche fatto intuire che, probabilmente, non sarà più lei a farlo: “Chiunque ci sarà a La Vita in Diretta, lo farà…”, ha affermato Francesca Fialdini. Parole che insospettiscono e che lasciano ipotizzare ancora una volta un reale addio al programma. Di un suo possibile addio a La Vita in Diretta, al momento non si hanno conferme ufficiali. (fonte RAI PLAY)