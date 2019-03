ROMA – Francesca Fialdini, secondo i recenti articoli che stanno cominciando a circolare sul web, potrebbe essere sostituita nella prossima stagione de La Vita in Diretta. Oggi, 28 marzo, però ha fatto parlare di sé per un altro motivo. La conduttrice si è vista puntare il dito per la posizione che in genere assume durante la diretta del programma pomeridiano di Rai Uno, una posizione che per alcuni è piuttosto irrispettosa nei confronti degli ospiti intervistati.

Una fan gliel’ha fatto notare sotto uno dei suoi ultimi post e Francesca Fialdini ha voluto specificare e spiegare il motivo di tale posizione che per alcuni può risultare piuttosto strana. La conduttrice infatti è solita sedersi sulla punta della poltroncina appoggiando i gomiti sulle ginocchia. La Fialdini però sottolinea che tale posizione le è necessaria per evitare di sprofondare nella poltrona.

Qualcuno non ha preso bene questo appunto alla conduttrice, perché scritto sotto il post che Francesca Fialdini aveva dedicato al suo collega e amico Fabrizio Frizzi nel giorno del primo anniversario della morte del conduttore. (fonte: Instagram)