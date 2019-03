ROMA – Un misterioso uomo ha rubato il cuore di Francesca Fialdini. E’ stata la stessa conduttrice della Vita in Diretta a confessarlo al settimanale Gente. La bella collega di Tiberio Timperi che si è sempre distinta per la sua impeccabile riservatezza, ha voluto rivelare un pezzettino della sua vita privata.

Si scopre così che la conduttrice è molto innamorata e ha grandi progetti futuri. “La nostra storia dura da un po’ ma sono così riservata che non lo sapeva”. Ma chi è il fortunato, non ci è dato saperlo. La Fialdini sta bene attenta a non rivelare il suo nome. Di lui sappiamo soltanto che “vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell’informazione”.

E’ stata la distanza, forse, ad avvicinarli sempre più. Al punto che ora la coppia medita di andare a vivere sotto lo stesso tetto. “La convivenza sta diventando una necessità – ha aggiunto la conduttrice – anche se a cucinare sono una frana”. “Tutte le mie relazioni, anche nelle amicizie, sono state serie. Non amo restare in superficie. Di natura sarei molto gelosa ma con una storia a distanza ho imparato ad allenare la fiducia”, ha aggiunto.

E i figli? “Sì – ha risposto convinta – Mi piacerebbe avere un figlio maschio. Ritengo la famiglia un miracolo e spero che presto ci siano le condizioni per averne una”. E noi le facciamo i migliori auguri. (fonte: Gente)