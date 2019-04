ROMA – Francesca Fialdini ha rivelato di avere un piccolo problema di salute con cui convive ormai da tanti anni. La conduttrice de La Vita in diretta, si è confessata in una lunga intervista alla rivista Ok Benessere, rivelando che stress e stanchezza mettono a dura prova il suo corpo ed è per questo che spesso e volentieri di un piccolo e comunissimo problema di salute, ovvero l’herpes labiale.

La Fialdini ha raccontato che questo fastidio si riproduce con una sorta di ciclicità. A volte anche sei volte in un mese e l’unica soluzione è l’antivirale. Per il suo lavoro, che la porta spesso a stare davanti ad uno schermo, deve ricorrere a escamotage perché non sia troppo evidente.

Il momento peggiore è capitato pochi mesi fa, quando per il terzo anno consecutivo la conduttrice ha presentato lo Zecchino d’Oro, in cui ha contratto una brutta influenza. Sono così calate le difese immunitarie e l’herpes è tornato ben sei volte e, come rivela, lo ha camuffato ricorrendo alle con il make-up della sua truccatrice Anna e prende piccole accortezze per evitare di trasmetterlo ad altri. (fonte OK BENESSERE)