ROMA – “Ma chi te l’ha fatto fare”. Così Francesca Fialdini ha spiazzato tutti nell’ultima puntata de La Vita in Diretta. Ospiti in studio c’erano i Matia Bazar, nella loro attuale formazione, che vede alla voce Luna Dragonieri. Insieme a Tiberio Timperi la conduttrice ha ripercorso la storia musicale della band nata nel 1975. Dopo aver ricordato le varie front woman succedutesi al microfono, tra le quali Antonella Ruggiero, Silvia Mezzanotte e Roberta Faccani, la Fialdini si è rivolta alla giovane cantante pugliese, ma si è lasciata scappare una frase un po’ ambigua, che ha causato non poco imbarazzo alla povera Luna.

“Io non so chi te l’ha fatto fare – ha esordito la conduttrice – Perché ci vuole sicuramente un gran talento, una voce bellissima, ma anche tanto coraggio”. Un commento schietto e inaspettato per la giovane vocalist, già alle prese con un repertorio difficile e impegnativo. Luna ha quindi sorriso, non senza lasciar trasparire un leggero imbarazzo e ha risposto: “Tanto, sì”. Poi ha aggiunto: “Prima di salire sul palco, quando facciamo i concerti, faccio sempre il segno della croce e dico speriamo che questa volta vada tutto bene”.

La cantante, che con i Matia Bazar ha appena lanciato il nuovo singolo È Primaveramore, ha poi svelato che la sua canzone preferita è Cavallo Bianco, una delle più difficili della storica band, riuscendo così a cavarsi in modo egregio dalle scomode domande della Fialdini. (Fonte: La Vita in Diretta)