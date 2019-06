ROMA – Francesca Fialdini ha chiuso in lacrime la stagione de La Vita in Diretta, che si è conclusa venerdì 14 giugno. La conduttrice, che potrebbe non essere confermata alla guida del talk pomeridiano nella prossima edizione che partirà a settembre, ha chiuso la puntata ringraziando Tiberio Timperi e tutte le persone che lavorano dietro le quinte.

“Ho incontrato degli amici veri in questa squadra. Ho ritrovato Tiberio ed era esattamente come mi aspettavo di vivere quest’esperienza – ha detto la conduttrice -. Abbiamo litigato, abbiamo fatto pace, ci siamo emozionati, però siamo sempre stati veri e questa è l’unica cosa che conta”. La Fialdini, visibilmente emozionata, ha abbracciato il suo collega il quale, un po’ sorpreso, ha cercato di frenare la commozione della sua compagna di avventura: “Ma che piangi? Mica siamo morti“. (fonte LA VITA IN DIRETTA)