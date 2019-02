ROMA – La Vita in Diretta si è trasferita a Sanremo. Tra i primi ospiti di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi c’è stata Vladimir Luxuria. Proprio la sua presenza ha dato vita ad una gag che ha messo in imbarazzo la conduttrice e l’intero studio.

Tutto è partito da una semplice canzone per bambini. La conduttrice ha ironicamente affermato che gli autori le avevano lanciato una sfida: non avrebbe avuto il coraggio di cantare “Nella vecchia fattoria” né insieme a Vladimir Luxuria né insieme ad altri ospiti.

Vladimir non ha resistito e ha fatto una battuta decisamente piccante: “Io non faccio la maiala, eh!”, ha detto riferendosi all’animale. Il doppio senso tuttavia era davvero evidente, tant’è che la Fialdini ha cominciato a ridere tra l’imbarazzo e l’ilarità. Stessa reazione per il pubblico in studio: il momento è stato davvero divertente visto che non è così solito assistere a scene così ricche di malizia.

Inoltre l’opinionista Marino Bartoletti ha lanciato una vera e propria ‘bomba di gossip’: “Quest’austera e impeccabile conduttrice quando è apparso sul palco un cantante bravissimo con gli occhi azzurri, si è lasciata un po’ andare”, ha detto. Bartoletti si riferiva a Nek.

La Fialdini ha voluto replicare con ironia all’illazione. Prontissima la sua risposta: “Ma no! Siamo amici con Filippo (vero nome dell’artista, ndr), anzi, in bocca al lupo Filippo, giocatela tutta questa partita! Siamo amici con lui, ci mancherebbe altro… Poi è sposato con Patrizia! Patrizia, non ti preoccupare!”, si è affrettata a dire.