ROMA – C’è una voce che parla di un avvicendamento alla conduzione de La Vita in Diretta. Il programma Rai pomeridiano potrebbe avere presto un’altra coppia al posto di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. L’accoppiata, dopo i primi contrasti in diretta che hanno attirato l’attenzione del pubblico, hanno subito appassionato il pubblico.

Gli ascolti bassi e le incomprensioni fra i due conduttori avrebbero convinto sempre di più però la direttrice di Rai Uno Teresa De Santis a fare un cambiamento drastico non rinnovando ai due il contratto. Secondo quanto scritto da Spray News, a La Vita in Diretta potrebbero arrivare Paola Ferrari (storico volto di Rai Sport) e addirittura Massimo Giletti, che sarebbe pronto a lasciare La 7 per tornare alle sue origini.

Insomma la direttrice avrebbe in mente un colpo grosso, riportando in Rai Massimo Giletti che sembra essere in uscita da La 7. Ad ogni modo, come sottolineato dal sito Spray News, non c’è stato ancora un contatto diretto con l’ex conduttore de Non è L’Arena, ma pare che per convincerlo a tornare la De Santis sia disposta ad affidargli anche una striscia di informazione serale. (fonte: Spray News)