La Vita in Diretta, Francesca Fialdini: "Questo non posso dirlo in Tv..."

ROMA – A “La Vita in Diretta” si parla di robot e intelligenza artificiale. La conduttrice Francesca Fialdini allora chiede ai suoi ospiti: “Se voi aveste un robot, di quelli che fanno qualsiasi cosa, cosa gli chiedereste di fare? Un robot per…?”. L’opinionista Nicola Prudente, meglio conosciuto come Tinto, fa delle smorfie e poi svia la domanda della conduttrice con una risposta acchiappa-applauso: “Secondo me c’è una cosa che non potrà mai essere sostituita dai robot ed il pubblico!”. E subito, in effetti, parte l’applauso in studio.

La Fialdini allora cerca di chiudere il discorso: “Non si può dire in televisione quello che sto pensando”. A cosa si riferisce la conduttrice? Non resta che aspettare le prossime puntate per capirlo.

Fonte: La Vita in Diretta.