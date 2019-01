ROMA – Acque agitate a La vita in diretta. Sarebbe in uscita Francesca Fialdini che con Tiberio Timperi ha portato il programma all’edizione meno vista della sua storia, con picchi negativi del 12% e continue sconfitte contro Geo su Rai3. La conduttrice potrebbe essere retrocessa alla conduzione di Unomattina, al posto di Benedetta Rinaldi.

Il 23 gennaio, come riporta Leggo, i vertici Rai avrebbero deciso cosa fare relativamente al programma La Vita in diretta. A parte qualche piccola incomprensione tra i vertici della rete e i due presentatori, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato lo scarso risultato avuto negli ultimi tempi.

L’Ansa segna come la seconda parte si sia difesa, registrando uno share del 12,5% mentre secondo davidemaggio.it la prima metà de La vita in diretta ha attirato solo 1.378.000 spettatori, per uno share del 10,9%.

Secondo un’altra indiscrezione di Dagospia, da settembre 2019 La Vita in Diretta passerebbe nelle mani di Elisa Isoardi oggi conduttrice de La Prova del Cuoco. Per il momento, però, ancora nulla è certo. Infatti, dai vertici di Viale Mazzini pare che anche Fabio Fazio potrebbe essere sostituito da Massimo Giletti nella trasmissione ‘Che tempo che fa’.