La vita in diretta, Gabriel Garko: “Parrucchino? Vi dico la verità”

ROMA – Gabriel Garko ospite a La vita in diretta su Rai Uno. L’attore, mentre parla del suo libro “Andata e ritorno” racconta i commenti che riceve continuamente su Instagram dai suoi hater. L’ultima accusa nei suoi confronti sarebbe quella che indossa un parrucchino: “Su Instagram mi dicevano che avevo il parrucchino, ma non è così. O mi dicono che ho il parrucchino o che sono rifatto!”.

Garko spiega il rapporto che ha con i social network: “Con Instagram si può perdere troppo la mano e diventa un boomerang. Mi è capitato di pubblicare un momento personale e poi di essermi accorto di aver fatto una ca…ta. La regola da seguire è quella che il pubblico ti deve vedere solo quando sei al top. Sto ritornando sui miei passi”.

Dopo la confessione sull’uomo che tentò di violentarlo a 17 anni, confessione svelata già in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, in studio arriva Manuela Arcuri. L’attrice spiega così la sua presenza: “Certamente io non potevo mancare. Abbiamo fatto successi straordinari. Quando vado in giro per strada, dopo un po’ mi chiedono come sto e se viviamo insieme. Mi chiedono anche se faremo mai un’altra fiction insieme! Ci vedono come se fossimo la stessa persona e questo mi fa tanto piacere. Sei un grande attore e adesso anche uno scrittore. Sono curiosa di leggere quello che hai scritto… Poi faremo commenti insieme!”.

Gabriel Garko, al termine di queste belle parole dichiara tutto il suo affetto per la collega aggiungendo di volerla ringraziare in privato.

Fonte: La vita in diretta