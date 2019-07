ROMA – Gabriella Carlucci ha preso parte all’ultima puntata de La Vita in Diretta. Sul finire del suo intervento, dove si parlava di Sanremo 2020, per avvicinarsi ai padroni di casa, la Carlucci è inciampata in diretta scendendo dalla pedana sulla quale c’era la sua poltrona. La Carlucci, tra le risate del pubblico e degli altri ospiti, è infatti riuscita a rimanere in piedi. “Mi ammazzavo…” ha esclamato Gabriella Carlucci ridendo.

“Salvini? Ci voleva uno che battesse i pugni sul tavolo”

Gabriella Carlucci si è raccontata in un lunga intervista pubblicata da Libero Quotidiano in cui parla della sua esperienza in Parlamento e delle differenze tra Nord e Sud. La Carlucci n passato ha ricoperto la carica di deputato del Centrodestra diventando anche primo cittadino di Margherita di Savoia.

Da ex politica, ha commentato l’attuale governo: “Rispecchia i nostri tempi. Abbiamo un debito pubblico accumulato in tanti anni e finché facciamo parte dell’Europa siamo condizionati da questo problema”. Su Matteo Salvini dice: “Mi piace. In tutti questi anni abbiamo sempre detto che l’Italia da sola non poteva farcela ad accogliere tutti gli immigrati. L’Europa doveva intervenire, ma abbiamo avuto solo porte in faccia. Ci voleva uno che battesse i pugni sul tavolo e dicesse basta! Certo, non è la soluzione definitiva, ci vuole collaborazione”. (fonte LIBERO QUOTIDIANO)