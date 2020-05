La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini si collega con la poltrona vuota di Katia Ricciarelli (in foto)

ROMA – Nella seconda parte della puntata de La Vita in Diretta di oggi, venerdì 15 maggio, in studio è avvenuto un piccolo imprevisto.

Lorella Cuccarini ha annunciato il collegamento Katia Ricciarelli. La regia ha inquadrato lo studio e il collegamento non è partito.

Lorella Cuccarini ridendo, ha assicurato i suoi telespettatori: “Katia c’è, ci ricollegheremo dopo”.

Pochi minuti dopo il collegamento è f partito e la conduttrice de La vita in diretta ha detto a Katia Ricciarelli: “Prima non c’eri. Abbiamo visto solo la tua poltrona…”.

Katia Ricciarelli a questo punto ha cominciato la sua intervista con Lorella Cuccarini.

Il primo argomento trattatoè stata ovviamente la quarantena. La Ricciarelli l’ha trascorsa nella sua casa sul Lago di Garda ed ha raccontato di averla passata insieme al suo cane di nome Ciuffi: “Senza la sua compagnia non sarei riuscita a superare questa fase, perchè io sono completamente sola” ha detto l’ex moglie di Pippo Baudo.

poco prima, la Cuccarini le aveva chiesto: “E’ vero che alcuni giorni fa sei stata a Venezia per lavoro e ti sei sentita strana, uscendo di nuovo?” Katia Ricciarelli ha replicato di sì, aggiungendo che “il coronavirus non si vede, quindi noi è come se lo vedessimo in tutto e tutti”,ù.

Le due si sono poi trovate d’accordo sul fatto che la vita debba tornare un po’ alle abitudini di sempre mantenendo però la massima cautela (fonte: La Vita in Diretta, La Nostra Tv).