La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini: “Sandra Milo ha avuto un malore”

ROMA – “Sandra Milo avrebbe dovuto essere con noi ma ha avuto un malore”.

Lorella Cuccarini nel corso de La Vita in Diretta ha spiegato che Sandra Milo ha avuto un malore.

“Mamma – ha spiegato la figlia di Sandra Milo, adesso sta riposando ha avuto un malore ieri sera, è venuto il medico, poi stamattina ha mangiato qualcosina, ha avuto un forte stress psicologico.

Ieri è stata a Largo Chigi ed è stata ricevuta da Conte, molte ore sotto il sole per questo sit-in con il caldo. Veniva da diversi giorni di sciopero della fame. Tutte queste cose hanno provocato un malore, adesso il medico le ha imposto riposo assoluto”

Nei giorni scorsi l’attrice, 87 anni, aveva iniziato lo sciopero della fame per chiedere un sostegno concreto per i lavoratori del mondo dello spettacolo.

Sciopero poi interrotto dopo una chiamata del premier Giuseppe Conte.

Telefonata di cui la Milo aveva parlato così:

“Conte è una persona molto attenta anche da un punto di vista umano, è una cosa che ho sentito a pelle, la mia sensazione è che sia una persona che ha molto amore per il suo paese!

Ha detto che penserà a tutti quanti. Mi ha detto che bisogna stare attenti alla salute ma io gli ho detto che noi dobbiamo lavorare sennò come facciamo? Ho spiegato che i sussidi per lo spettacolo sono arrivati a poca gente e gli ho spiegato che non parlavo di me che ho la pensione ma dei miei figli, dei tantissimi colleghi a cui non è arrivato niente”. (Fonte: La Vita in Diretta).