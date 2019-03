ROMA – Maria Teresa Ruta a La Vita in Diretta parla del suo ruolo di madre e a Francesca Fialdini racconta un anedoto sulla figlia Guendalina. L’episodio riguarda un incidente subito dalla figlia anni fa e secondo la Ruta a salvarle la vita sarebbe stato un angelo.

Guendalina da bambina è stata investita da un’automobile, davanti agli occhi della mamma, che oggi racconta: “Io sono rimasta ferma, impietrita. Sentivo una mano calda che mi fermava. Poi sono corsa e l’abbiamo portata in ospedale, ma non si era fatta niente”. La Ruta ricorda che l’uomo al volante del veicolo era scioccato, mentre lei era rimasta tranquilla: “A me piace pensare che sia stata salvata da un angelo custode, con cui ho un dialogo da sempre”.

La Ruta si è commossa nel vedere il filmato che la redazione della trasmissione Rai aveva preparato sulla sua famiglia, video abbinato a una canzone di Francesco Renga: “Cosa mi commuove? La canzone abbinata a queste immagini che raccontano come siamo cresciuti e cambiati, dove siamo arrivati”.

Poi, parlando della sua famiglia: “Sono dei figli fantastici che forse non meritavo per quello che ho saputo dare loro”. Tempo fa la figlia maggiore Guendalina aveva rimproverato i genitori per non essere stati molto presenti per le loro vite lavorative. “Ha fatto molto bene a parlarne. Ovviamente ci ha feriti, ma è vero. Il nostro lavoro ci piaceva tantissimo. Forse nessuno dei due era l’ideale genitore, io ero troppo severa e presente anche quando non c’ero. Il tempo che davo era comunque poco”. (Fonte La Vita in diretta).