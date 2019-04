ROMA Nella puntata di sabato sera di Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha annunciato che da martedì 23 aprile partirà la striscia quotidiana dello suo programma. Striscia che ridurrà lo spazio a Francesca Fiandini e Tiberio Timperi, i due conduttori de La vita in diretta.

La striscia andrà in onda a metà serata e si occuperà delle selezioni itineranti di Ballando on the road. “I concorrenti che sceglieremo saranno qui con noi in pista sabato prossimo […] Ballando on the road andrà in onda da martedì 23 aprile attorno alle 17.55 su Rai Uno, per quattro pomeriggi consecutivi”, ha detto la Carlucci prima dell’esibizione di Angelo Russo, uno dei personaggi cult della serie Il Commissario Montalbano.

Questa ulteriore decisione avviene dopo quella che ha concesso a Caterina Balivo 10 minuti in più per Vieni da me. A rinunciare a minuti preziosi saranno dunque Francesca Fialdini e Tiberio Timperi che termineranno la loro trasmissione ben tre quarti d’ora prima rispetto all’orario consueto.

La striscia quotidiana di Ballando con le stelle, terminerà infatti con l’inizio de L’Eredità, il seguitissimo programma condotto da Flavio Insinna.

Ballando con le Stelle, cosa vedranno i telespettatori di Rai Uno nella striscia pomeridiana

Cosa vedranno i telespettatori durante la striscia quotidiana de La vita in diretta? In pratica su Rai Uno vedranno le varie esibizioni dei ballerini selezionati nel corso della tournée svolta dal cast di Ballando con le Stelle in giro per l’Italia, tra novembre e dicembre 2018.

Fonte: Ballando con le stelle