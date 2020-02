La Vita in Diretta, sorpresa per Vincenzo Mollica. In studio arriva… Mentana

ROMA – A La Vita in Diretta sorpresa per Vincenzo Mollica. In studio, infatti, mentre si ripercorreva la carriera del giornalista del Tg1 è arrivato anche… Enrico Mentana.

“Non potevo non venire – ha detto Mentana – Vincenzo è la persona con cui nella vita ho cenato più volte, per tutti i giorni di lavoro andavamo a mensa insieme dopo il telegiornale. Stiamo parlando di 40 anni fa, fa un po’ impressione, eravamo dei ragazzi”.

“Sono entrato in Rai il 25 febbraio del 1980 – dice Mollica – siamo entrati insieme, a due giorni di distanza, io ed Enrico Mentana. Lui è il migliore della mia generazione”.

Fonte: La Vita in Diretta.

Vieni da Me, Serena Rutelli e l’infanzia difficile: “Mio padre era violento con me”

Intervistata da Caterina Balivo, ospite nel salotto di Vieni da Me, Serena Rutelli, la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli si racconta e parla della sua difficile infanzia, dei tempi in cui ancora viveva con i genitori naturali: “Vivevamo in una casa semplice – premette -. Ci abitavamo io, mia sorella, e i miei genitori biologici. Mio padre lavorava come meccanico, mentre non so che lavoro facesse mia madre che, a casa, era poco presente”.

Poi, Serena Rutelli ha parlato delle violenze subite: “Mio padre era violento come persona. Se aveva avuto una giornata storta se la prendeva con me, anche perché mia sorella Monica era più piccola e io cercavo anche di proteggerla. Lui scaricava tutta la sua rabbia su di me”.