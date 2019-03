ROMA – Patrizia Pellegrino, ospite de La Vita in Diretta, racconta a Tiberio Timperi un aneddoto relativo alle sue difficoltà nel prendere sonno. La showgirl ha detto infatti di aver bisogno di assumere “induttori del sonno”. In parole povere, sonniferi, come rimarca il conduttore della Rai.

Questo dice la Pellegrino: “Io purtroppo assumo degli induttori al sonno, la dottoressa sa bene…”, che poi spiega meglio: “Avendo io una vita abbastanza sregolata, essendo un’attrice di teatro, spesso faccio tardi la notte. Ho perso il mio equilibro giorno notte e quindi ho bisogno di assumere qualcosa per darmi quella bottarella per cominciare a dormire”.

Timperi rimarca che si tratta di sonniferi, forse intuendo la pericolosa interpretazione (nel mondo dei doppi sensi e dei social network popolati di utenti maligni) cui il termine “bottarella” potrebbe prestarsi quando si parla di una avvenente e famosa donna del mondo dello spettacolo.