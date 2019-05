ROMA – E’ una Rita Dalla Chiesa come pochi conoscevano quella che si è raccontata a La Vita in diretta su Rai Uno mercoledì 29 maggio.

Intervistata da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, la storica conduttrice di Forum ha risposto ad una delle domande ormai rituali della trasmissione: il “chiodo schiaccia chiodo” funziona per superare una delusione amorosa? E la sua risposta ha lasciato davvero sorpresi molti spettatori.

“Mi sarebbe piaciuto una botta e via”, ha detto Dalla Chiesa, scatenando le risate in studio. La conduttrice si è subito corretta: “Cioè… mi sarebbe piaciuto una notte e via”. E non una botta, insomma. Ma la gaffe era stata fatta.

Francesca Fialdini si è messa a ridere e Ivan Zazzaroni l’ha incalzata: “Hai detto un’altra cosa. Rita io ti conosco come una donna seria”. Al che lei ha replicato: “Ma io ho detto che non sono una persona seria”. C’è voluto l’intervento di Timperi per chiudere l’allegra scenetta: “Anche le persone serie, voglio di’… c’avranno la loro vita”.

In ogni caso Rita Dalla Chiesa si è poi chiarita: “Le avventure di una notte? Mi sarebbe sempre piaciuto ma non ci sono mai riuscita”. (Fonte: La Vita in diretta)