ROMA – Si parla molto in questi giorni de La Vita in diretta, il programma in onda su Raiuno condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Secondo alcune indiscrezioni, dopo i risultati Auditel della puntata andata in onda martedì 22 gennaio pare che la Rai abbia convocato una riunione straordinaria per decidere il destino della trasmissione pomeridiana di Raiuno, il cui futuro potrebbe essere in bilico nonostante il rinnovo alla conduzione deciso l’estate scorsa con l’uscita di Marco Liorni e l’ingresso di Timperi, da tanti anni uno dei volti più amati dell’azienda di stato.

In realtà da tempo circolano brutte voci sulle sorti de La Vita in diretta e l’ultima goccia sarebbe stata il risultato deludente in termini di ascolti fatto registrare martedì scorso, dunque, nel corso della giornata di mercoledì, i vertici Rai avrebbero deciso di indire una riunione straordinaria per decidere cosa fare relativamente al programma della Fialdini e di Timperi.

Indiscrezioni a parte, La Vita in diretta continua ad andare in onda e si torna a parlarne per via di un momento di tensione che c’è stato nell’ultima puntata, quella di venerdì 25 gennaio. È successo quando nel corso della trasmissione si è aperta una pagina dedicata a Giulio Regeni, di cui ieri ricorreva il terzo anno della morte e per cui si chiede ancora giustizia. In collegamento con la Fialdini, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ma qualcosa è andato storto e la conduttrice ha perso le staffe durante la diretta.

Il Presidente della Camera Fico stava ripercorrendo la storia di Giulio Regeni, ma il collegamento è più volte saltato facendo perdere ai telespettatori gran parte del discorso. E la pazienza alla Fialdini. “No, non si possono perdere le parole in questo momento – ha sbottato la conduttrice – com’è possibile che si perdano le parole proprio in questo momento? Mi perdoni Presidente non abbiamo sentito la sua ultima frase, può ripeterla? No, niente non riusciamo a sentirvi”.

L’audio è poi tornato regolare, ma solo per poco. E quando è di nuovo saltato con una Francesca Fialdini sempre più furiosa. “Non è possibile, è veramente incredibile. Niente, abbiamo problemi di audio”, ha detto la conduttrice visibilmente stizzita da questi problemi tecnici. Poi ha annunciato che sarebbe andata avanti con quello spazio su Regeni fin quando non sarebbero stati risolti i problemi di audio: “Chiedo scusa agli autori ma io vado avanti”, ha concluso.