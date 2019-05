La Vita in Diretta, Suor Cristina: "A Ballando con le Stelle soffro perché..."

ROMA – Intervistata da Francesca Fialdini, ospite de “La Vita in Diretta”, Suor Cristina svela: “Se potessi tornare indietro… rifarei ‘Ballando con le Stelle’. Decisamente. Solo per il fatto di aver incontrato persone speciali come Stefano (Oradei ndr), Giulia e Jessica lo rifarei. Per altri motivi forse non lo rifarei: uno è l’impegno fisico. Lo avevo sottovalutato, ho avuto tendiniti, dolori, problemi al menisco”.

“Io – racconta – comunque mi alzo presto, mi alzo alle sei perché alle sei e mezza preghiamo e poi abbiamo le lodi mattutine e la messa”.

“La passione per il canto? In realtà io ho scoperto la passione per il canto in parrocchia, però la vocazione è arrivata dopo. Secondo me è tutto intrecciato perché il signore sa dove vuole portarci e quindi ho scoperto prima la passione per il canto…”. Fonte: La Vita in Diretta.