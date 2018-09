ROMA – Sembra che non scorra buon sangue tra i conduttori de La Vita in Diretta. Secondo il settimanale Oggi la tensione tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini sarebbe alle stelle nemmeno troppo dietro le quinte.

Gli ascolti del programma in onda su Rai 1 sembrano essere buoni, ma non si può dire lo stesso del rapporto tra i due conduttori. Dietro le quinte, sostiene il settimanale Oggi, ci sarebbe maretta e sarebbero molti i battibecchi e le frecciatine andate in scena, anche in diretta tanto da non essere sfuggiti al pubblico.

Nella prima puntata durante l’intervista a Maurizio Costanzo la Fialdini ha ricordato quando anni fa le diede 29 a un esame universitario. La risposta sarcastica di Tiberi è arrivata: “Hai preso 29 perché eri raccomandata, sennò prendevi 23”. Una battuta che ha suscitato una stizzita replica della Filadini: “Che battuta è questa? Non so”. Insomma, siamo solo alla prima puntata e probabilmente se ne vedranno delle belle.