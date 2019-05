ROMA – Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno fatto nuovamente parlare di loro durante una delle ultime dirette de La Vita in Diretta: il conduttore ha “insultato” la conduttrice affibbiandole un appellativo pesante. Più che un litigio però, quello tra i due è sembrato il solito siparietto che tanto canalizza l’attenzione del pubblico.

Nella seconda parte della trasmissione di giovedì 2 maggio, i due hanno parlato del prossimo Festival di Sanremo che, stando alle indiscrezioni trapelate ultimamente, potrebbe avere come direttore artistico addirittura Mina. Tiberio Timperi ha affermato riferendosi all’artista: “Lei nella sua carriera non ne ha sbagliata mai una…”. Francesca Fialdini a quel punto non ha potuto fare a meno di replicare: “Beh, beh…”. Con questa simpatica espressione, la conduttrice ha sottolineato di non essere assolutamente d’accordo con il collega che ha subito replicato: “Perché hai fatto “beh, beh, beh” come se fossi una suocera?”.

La Fialdini ha così giustificato il suo appunto: “Mina ha rifiutato un grande successo, poi diventato “Vita” di Lucio Dalla e Gianni Morandi. Ma succede”. A questo punto, per evitare che la discussione, Timperi ha archiviato il discorso e ha cominciato a fantasticare sull’opzione Mina che sarebbe davvero un grande colpo per la Rai. (fonte RAI PLAY)