ROMA – Una battuta di Tiberio Timperi ha fatto abbandonare lo studio a Francesca Fialdini prima della chiusura di trasmissione. Ma era solo una gag tra i due presentatori de La Vita in Diretta. Negli ultimi secondi della diretta, infatti, Timperi si è tolto la cravatta, e ha esclamato: “Guillermo Mariotto, che è stato con noi fino a poco fa, ha detto che per sedurre bisogna togliersi la cravatta…”. Francesca Fialdini, stupita, si è subito allontanata dal centro dello studio lasciando da solo il collega, tra gli applausi del pubblico presente.

Il siparietto è poi continuato anche dopo, in un video postato sulla pagina Facebook del programma. Nel video si vedono i due conduttori dietro le quinte. La Fialdini si rivolge ai telespettatori: “Si è tolto la cravatta e si è sbottonato il primo bottone della camicia…”. Timperi risponde: “Solo quello!”. La conduttrice ironizza: “Ora è pronto… pronto per il fine settimana!” e poi si allontana ridendo mentre Timperi afferma: “Ma perché? Che cosa ho che non va?”. (fonte LA VITA IN DIRETTA)