ROMA – La vita in diretta, il programma di Rai 1 la cui stagione condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini è appena terminata, vedrà molti cambiamenti. Già, perché si fa un gran parlare dei prossimi conduttori, poiché Timperi e Fialdini con assoluta probabilità non verranno confermati: quasi sicura Lorella Cuccarini, da decidere ancora la controparte maschile.

Ma, come nota TvBlog, la media di share ottenuto da La vita in diretta in questa stagione è stata del 14,50%, in crescita di un punto percentuale rispetto alla stagione precedente. E per la prima volta da cinque anni a questa parte la trasmissione è cresciuta in termini di ascolti rispetto alla stagione precedente. Ma per Timperi e la Fialdini aver chiuso una grande stagione pare non essere stato sufficiente per mantenere la conduzione del programma. (Fonte Tvblog).