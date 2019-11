ROMA – “Con Francesca Fialdini? Siamo amici e ci sentiamo ancora”. Parola di Tiberio Timperi che così ha voluto chiarire una volta per tutte le voci sul suo rapporto con la ex collega, insieme alla quale ha condotto la scorsa edizione dello show pomeridiano di RaiUno, La Vita in Diretta.

I rumors di una eccessiva tensione erano nati in seguito ad alcuni battibecchi, a volte anche divertenti, nati tra i due conduttori dinanzi alle telecamere. Al settimanale DiPiùTV Timperi ha quindi chiarito: “Non andavamo d’accordo? Una cretinata! Io e Francesca siamo amici e ci sentiamo ancora spesso. Quando discutevamo lo facevamo per trovare un accordo migliore”.

Il conduttore ha parlato anche dei tanti pettegolezzi che si sono creati attorno alla faccenda: “Sulle nostre liti in tanti ci hanno ricamato”. Ma, assicura, erano solo semplici scambi di opinioni.

Oggi Francesca Fialdini conduce Da noi…a ruota libera, che va in onda la domenica, subito dopo Domenica In. Tiberio Timperi, invece conduce con Monica Setta la nuova edizione di Uno mattina in famiglia su Rai Uno.

Il giornalista, però, confessa di avere un sogno nel cassetto: “Se potessi ricondurrei Verdetto Finale che, alla pari di Uno Mattina in Famiglia, mi ha regalato molte soddisfazioni. Ma mi piacerebbe anche fare un programma sulle automobili, essendo un grande appassionato di motori”.

Fonte: DiPiùTv