ROMA – Dopo l’ufficializzazione della nascita del Royal Baby, a La Vita in Diretta non si poteva non parlarne. Tiberio Tiberio e Francesca Fialdini hanno aperto la puntata odierna proprio parlando del primo figlio del Principe Harry e di Meghan Markle. I due conduttori hanno scelto ancora una volta di cominciare la diretta con una gag. Così il conduttore ha raccontato in modo ironico e molto divertente l’ultim’ora che riguardava la famiglia reale inglese.

Francesca Fialdini trova che il collega sia in qualche modo “turbato”, così gli chiede cosa è successo. Timperi risponde: “Non abbiamo qualcosa di più adatto all’occasione?”. Prima di aggiungere: “Buon pomeriggio a tutti!”. A questo punto afferma: “Tutti a parlare di Brexit, ma non ce ne frega niente… È nato il Royal Baby! Pesa 3 chili e 300 grammi e, quindi, auguri ai genitori”.

Dopo l’annuncio, il presentatore de La Vita in Diretta ironizza sulla Regina, dicendo che è contenta della nascita del bambino anche perché Harry e Meghan staranno lontani per un po’, e poi spiega il motivo per cui il bambino è stato soprannominato “Black Prince”. “È stato soprannominato così, perché c’è questo innesto di sangue di un’altra etnia. Questo simpatico fagottello è l’ottavo nipote della Regina, che è molto contenta, perché ha saputo che Harry e Meghan vogliono rimanere sei mesi in California per far conoscere il bambino all’altra nonna e poi vogliono trascorrere altri sei mesi in Africa!”. (fonte RAI PLAY)