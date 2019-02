ROMA – Grande commozione per Tiberio Timperi nella puntata di venerdì 1 febbraio alla Vita in Diretta. Il conduttore, alla guida del contenitore pomeridiano di RaiUno dal 2017, non è riuscito a trattenere le lacrime quando si è affrontato un tema molto delicato, ossia le adozioni.

A confortarlo ci ha pensato la collega Francesca Fialdini che, commossa dalla reazione di Timperi, lo ha abbracciato e gli ha dato un tenero bacio sulla guancia. “E’ bello vederti così – gli ha detto – tirare fuori le emozioni”.

Non è la prima volta che i due conduttori sorprendono i telespettatori con un bacio. L’altra volta era stato Timperi a cogliere l’iniziativa sferrando alla collega un bacio molto più realistico. Un gesto che è bastato a suggellare la pace tra i due, dopo diversi battibecchi avuti dall’inizio della stagione.

In ogni caso, la scena di venerdì è stata salutata dal pubblico in studio con un lungo applauso. Dopo di ché il conduttore dagli occhi di ghiaccio ha lasciato lo spazio alla collega per occuparsi del tema successivo. A inizio puntata Timperi e la Fialdini hanno inoltre annunciato che quella di ieri sarebbe sta l’ultima puntata della Vita In Diretta da Roma. La prossima settimana saranno infatti a Sanremo per il Festival della canzone italiana.