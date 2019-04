ROMA – Francesca Fialdini e Tiberio Timperi tornano a “litigare” durante La Vita in Diretta. Non si tratta però di liti veri e proprie, bensì di piccole scaramucce per punti di vista divergenti su alcuni specifici argomenti. L’ultimo battibecco in stile Casa Vianello si è avuto durante la puntata del 12 aprile. Argomento: i borseggi sulla metro.

Premessa: era appena andato in onda un servizio in cui si parlava delle 17 borseggiatrici rom arrestate a Milano (in occasione del Salone del Mobile sulla metro del capoluogo lombardo si è avuto un incremento di furti, ndr). Siccome uno degli intervistati dall’inviata della trasmissione ha detto di essere stato derubato di mille euro, la Fialdini ha commentato che fosse poco prudente girare con tanti contanti.

Pronta la risposta di Timperi: “Non vorrei entrare in conflitto con te, ma io posso essere padrone di avere dei soldi e girare in sicurezza?!”. Controrisposta della Fialdini: “Beh, magari non vai in metropolitana… Voglio dire!”. Timperi sembra perdere la pazienza, confermando che lui vuole essere libero di girare con quanti soldi pare a lui: “In un paese civile, funziona così!”. Fialdini ripete: “Mille euro”. Timperi. “Insisti?!”. Chiude Fialdini: “Insisto nel dire che la prudenza è d’obbligo in ogni caso!”. (Fonte La vita in diretta).