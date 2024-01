Laccio chi è, età, vero nome, vita privata, compagna, figlio, curiosità

Laccio è uno degli ospiti della puntata di oggi di “A ruota libera”, il programma tv condotto da Caterina Balivo. Una carriera straordinaria come direttore artistico, coreografo e performer, c’è anche il suo genio dietro a diversi successi internazionali. Scopriamo insieme chi è veramente Laccio, il talentuoso artista dietro alcune delle performance più prestigiose e coinvolgenti.

Laccio età, vero nome, biografia e carriera

Laccio, il cui vero nome è Emanuele Cristofoli, è nato il 25 giugno 1981 ( 43 anni) nella provincia di Latina. La sua carriera inizia come ballerino, per poi evolversi in un percorso sorprendente che lo porta a diventare uno dei direttori artistici e coreografi più rinomati. Formatosi come interior designer presso l’Istituto Europeo di Design, Laccio ha sempre intrecciato il suo background nel mondo della danza con le sue esperienze professionali.

Il suo genio creativo si esprime nelle coreografie di artisti di calibro internazionale, tra cui nomi illustri come Raffaella Carrà, Laura Pausini e i Maneskin. Laccio ha anche lasciato il suo segno nella direzione creativa di eventi di grande risonanza, spaziando dalla musica al teatro e alla televisione. La sua versatilità è evidente dalla cura delle coreografie di programmi iconici come X Factor all’Eurovision Song Contest 2022.

L’origine del nome “Laccio”

Come detto, il vero nome dell’artista è Emanuele Cristofoli. Il nome “Laccio” non è solo un pseudonimo, ma racchiude un aneddoto affascinante della sua carriera. In un’intervista a TgCom, Laccio ha rivelato che il soprannome è nato casualmente durante una sessione di prove. La sua insegnante lo chiamò così per errore quando notò che aveva una scarpa slacciata. Da allora, il nome ha resistito nel tempo, diventando l’emblema di un talento unico nel suo genere.

Vita privata, compagna e figlio

In un’intervista con Architectural Digest Italia nel 2020, Laccio ha aperto una finestra sulla sua vita privata. Convive con Manuela Saccardi, affermata coreografa e ballerina. I due sono felicemente fidanzati da moltissimi anni. La coppia ha un figlio, Tommaso, nato ad aprile 2014, e insieme vivono in una splendida casa-studio nella provincia di Mantova.

Instagram

Laccio è anche su Instragram con il profilo @laccioland, in cui condivide regolarmente con migliaia di follower contenuti legati alla sua attività e alla sua vita, offrendo uno sguardo più intimo sul suo mondo.