Lady Diana chi era, dove e quando è nata, la morte, Il principe Carlo, Dodi Al-Fayed, l’amante James Hewitt, film e serie tv, biografia. Questa sera 31 agosto, in occasione dell’anniversario della morte, Rai Documentari porta in prima serata D. Time – Il tempo di Lady D, una coproduzione internazionale sulla vita della principessa Diana Spencer. Il documentario è in onda su Rai1 dalle 21:25 e ha come voce narrante la conduttrice del Tg1 Laura Chimenti.

Dove e quando è nata, biografia di Lady Diana

Diana Frances Spencer, conosciuta come Lady Diana, è nata il 1º luglio del 1961 a Sandringham, Inghilterra. E’ la quarta dei cinque figli del Visconte e della Viscontessa Althorp. La famiglia Spencer è una delle più antiche e importanti famiglie britanniche, connessa con la Famiglia Reale da diverse generazioni.

A dodici anni Diana viene iscritta alle scuole secondarie presso l’istituto di West Heoth nel Kent. Lascia poi la residenza di Parkhouse e si trasferisce nel castello di Althorp nella contea del Northamptonshire. In seguito si trasferisce in un appartamento di Coleherm Court, un quartiere residenziale di Londra. Lavora part-time come cameriera, babysitter e assistente all’asilo Young England. Nel 1977, ancora giovanissima, durante una battuta di caccia Diana conosce Carlo, principe di Galles. I due si fidanzano e si sposano nel 1981.

La morte di Lady Diana

La principessa Diana muore il 31 agosto del 1997, all’età di 36 anni, in un incidente automobilistico sotto il tunnel del Pont de l’Alma a Parigi, insieme con il suo compagno Dodi Al-Fayed. Diana, ancora viva e dopo i primi soccorsi prestati dal dottor Maillez, viene trasportata da un’ambulanza all’ospedale Pitié-Salpêtrière, dove arriva alle 2:00 circa. A causa delle gravi lesioni interne, viene dichiarata morta due ore più tardi.

Le cause dell’incidente non sono mai state del tutto chiarite e questo ha alimentato le voci riguardo eventuali complotti, verità non svelate e la possibilità che Diana possa esser stata vittima di un assassinio.

Il matrimonio con il principe Carlo, Dodi Al-Fayed e l’amante James Hewitt

Lady Diana e il principe Carlo, lei ventiduenne e lui trentatreenne, si sposano il 29 luglio del 1981 nella cattedrale di St. Paul. Dopo la cerimonia Diana è ufficialmente Sua Altezza Reale Principessa di Galles e futura Regina d’Inghilterra. Nel 1982 nasce l’erede al trono William Arthur Philip Louis e nel 1984 il secondo figlio Harry Charles Albert David.

Il rapporto tra Lady Diana e il principe Carlo non è stabile. Lei ha una storia di circa sei anni con il suo istruttore di equitazione, il maggiore James Hewitt. Lui frequenta Camilla Parker-Bowles, una sua ex compagna divenuta poi la sua seconda moglie. Per anni i rumors indicano James Hewitt come il vero padre di Harry, grazie soprattutto alla somiglianza tra i due. Nel 1985 Diana ha una relazione con la sua guardia del corpo Barry Mannakee.

Nel 1992 viene annunciata ufficialmente la separazione. Lady Diana e il principe Carlo divorziano nel 1996. Dopo il divorzio Diana frequenta il cardiochirurgo di origine pakistana Hasnat Khan, identificato da molti dei suoi amici come “l’amore della sua vita”. Ma la loro relazione termina nel 1997, anno in cui conosce e frequenta l’imprenditore Dodi Al-Fayed.

Lady Diana icona, film e serie tv

Nel 1999 il Time ha inserito il nome di Diana tra le 100 persone più importanti del XX secolo. Nel 2002 si è classificata al 3º posto nel sondaggio della BBC sui 100 britannici più importanti, scalzando la Regina e altri monarchi inglesi.

Già dai primi anni di matrimonio, Diana è stata protagonista di numerose rappresentazioni, soprattutto televisive, della sua vita una volta divenuta principessa di Galles. Nel 1982 esce il film per la televisione Carlo e Diana – Una storia d’amore e nel 1992 Carlo e Diana – Scandalo a corte. Nel 2006 esce il film The Queen – La regina e nel 2020 la serie tv di successo targata Netflix The Crown. E’ del 2021, invece, il film Spencer, ricostruzione immaginaria della decisione di Lady Diana, interpretata da Kristen Stewart, di divorziare dal Principe Carlo.