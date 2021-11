Lady Gaga chi è, età, altezza, dove e quando è nata, fidanzato, vita privata, House of Gucci, Shallow, dove vive, Instagram, biografia e carriera. La cantante e attrice Lady Gaga è ospite questa sera 14 novembre del programma Che tempo che fa. Il programma condotto da Fabio Fazio è in onda su Rai3 dalle 20.

Dove e quando è nata, età, altezza, genitori, vero nome, biografia di Lady Gaga

Lady Gaga, pseudonimo di Stefani Joanne Angelina Germanotta, è nata a New York il 28 marzo del 1986. Ha 35 anni. E’ alta 155 cm. Il padre, Joseph Germanotta, è un imprenditore e ristoratore statunitense di origini siciliane, la madre, Cynthia Germanotta, è un’imprenditrice e filantropa statunitense di origini franco-canadesi. Ha una sorella minore di nome Natali. Frequenta la scuola cattolica per sole ragazze Convent of the Sacred Heart School. Ha confessato che durante gli anni scolastici ha subìto diversi atti di bullismo da parte dei coetanei.

La sua passione per i musical durante il liceo la porta a interpretare protagoniste di diverse produzioni. A 15 anni appare nell’episodio Piccoli boss crescono della serie televisiva I Soprano, mentre all’età di 19 anni appare nel programma televisivo di MTV Boiling Points. Dopo il liceo entra alla Tisch School of the Arts dell’Università di New York, che abbandona poco dopo per dedicarsi alla sua carriera musicale.

Fidanzato, dove vive, Instagram, curiosità, vita privata di Lady Gaga

La cantante, nel 2017, si separa dallo storico fidanzato Taylor Kinney. L’anno successivo si lega al manager Christian Carino. La storia tra i due dura poco e nel 2019 si separano. Nel 2018 si è vociferato di una storia con Bradley Cooper, il suo partner nel film A Star Is Born. I due diretti interessati non hanno mai confermato, ma neanche smentito. L’attuale compagno della cantante è l’imprenditore Michael Polansky. La cantante vive in una villa a Malibù, in California. Profilo Instagram: ladygaga.

Il suo nome d’arte, Lady Gaga, è tratto dal brano Radio Ga Ga dei Queen.

La cantante soffre di fibriomialgia, una sindrome considerata reumatica idiopatica e multifattoriale che causa un aumento della tensione muscolare. Sul corpo ha tatuata una citazione di Rainer Maria Rilke: “Nell’ora più profonda della notte confessa a te stesso che moriresti se t’impedissero di scrivere. E guarda nel profondo del tuo cuore, nelle tue radici e chiediti; devo scrivere?”.

Nel 2021 la cantante ha parlato di un terribile episodio, una violenza subita. “Avevo 19 anni. Un produttore mi disse ‘Spogliati’ e io ho detto no. Me ne andai. E mi disse che avrebbe bruciato tutta la mia musica”. Poi ha continuato. La persona che mi ha stuprata mi ha scaricata davanti a casa dei miei genitori, incinta. Non dirò chi è. Capisco il movimento MeeToo, capisco che alcune persone si sentono a proprio agio a parlarne, io no, non voglio affrontarlo mai più”.

La carriera di Lady Gaga

La cantante fa il suo debutto nel 2008 con l’album The Fame, incluso dalla rivista Rolling Stone tra i 100 migliori album di debutto della storia. Dall’album sono stati estratti vari singoli, tra cui Just Dance e Poker Face, di grande successo mondiale. A The Fame ha fatto seguito nel 2009 l’EP The Fame Monster, dal quale sono stati estratti i singoli Bad Romance, Telephone e Alejandro.

Il secondo album in studio della cantante, Born This Way, pubblicato nel 2011, ha raggiunto il primo posto negli Stati Uniti d’America e in altri venti stati. Anche i successivi album in studio Artpop (2013), Cheek to Cheek (2014) e Joanne (2016), hanno raggiunto la vetta della Billboard 200. Il suo sesto album in studio, Chromatica, uscito nel 2020, è stato promosso da tre singoli, tra cui Rain on Me con Ariana Grande.

Al 2016, la cantante ha venduto globalmente 28 milioni di album e 157 milioni di singoli. Durante la sua carriera ha vinto vari premi, tra cui un Premio Oscar per la migliore canzone per il brano Shallow, estratto dalla colonna sonora del film A Star Is Born, due Golden Globe, 12 Grammy Award, tre BRIT Award e un Premio BAFTA alla migliore colonna sonora (prima artista donna a riceverlo).

Al cinema la cantante ha preso parte a diverse produzioni come Machete Kills (2013), Sin City – Una donna per cui uccidere (2014) e A Star Is Born (2018). Nel 2021 intepreta il ruolo di Patrizia Reggiani nel film House of Gucci di Ridley Scott. In televisione la cantante ha recitato nella quinta stagione di American Horror Story.