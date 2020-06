ROMA – Laerte Pappalardo ora sta bene.

È stato dimesso nella giornata di ieri, venerdì 12 giugno, dall’ospedale San Luca di Vallo Lucania ed è tornato nella sua casa di Marina di Camerota.

Pappalardo si trovava nel Cilento per girare uno spot.

Verso le 22 di giovedì sera è stato colto da malore ed è stato soccorso da un’ambulanza.

Fortunatamente non si trattava di qualcosa di grave e l’attore è rimasto in ospedale solo poche ore.

Secondo quanto scrive FanPage, si è trattato di una congestione.

L’ex di Selvaggia Lucarelli, ha rassicurato tutti su Facebook:

“Ho passato veramente un brutto quarto d’ora! Ringrazio tutti per l’interessamento e vi voglio bene”.

“Ci tengo a ringraziare soprattutto tutti i medici del pronto soccorso del presidio Ospedaliero ‘San Luca’ di Vallo Lucania per la loro professionalità e simpatia in questo momento molto duro per loro! Grazie, grazie, grazie”.

Laerte Pappalardo era in compagnia di alcuni membri del suo staff, di suo padre Adriano e della sua fidanzata Laura de Gaetano.

Laerte ha un filgio di nome Leon avuto dal precedente matrimonio con Selvaggia Lucarelli.

I due non hanno mantenuto buoni rapporti, stando almeno alle loro dichiarazioni.

Laerte ha partecipato anche ad una fortunata edizione dell?Isola dei Famosi (fonte: FanPage, Facebook).