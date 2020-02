Lamberto Sposini compie 68 anni: la foto insieme alla figlia Matilde

ROMA – Lamberto Sposini compie 68 anni e festeggia in famiglia. A pubblicare la foto in cui si vede il giornalista che ride davanti ad una torta insieme alla figlia Matilde di 18 anni è il collega e amico Enrico Mentana.

Il direttore del Tg7 trasformatosi per l’occasione in un fotografo d’eccezione commenta così il tenero scatto: “Padre e figlia, magic moment”.

Inutile dire che i commenti positivi e gli auguri dei follower sono tantissimi. La figlia e la famiglia sono stati fondamentali in questi anni per Sposini, colpito da un ictus nel 2011. Da quel momento è sempre rimasto lontano dai riflettori: di lui però si sono ricordati tanti colleghi, amici e fan.

A testimonianza dell’affetto, basta dire che la sua pagina Instagram è stata inondata in queste ore da tanti auguri scritti sia da vip, sia da gente comune.

Tra le ultime foto in cui era apparso ce n’è una che risale all0 scorso dicembre. Il giornalista era in compagnia della sua ex collega del Tg5 Cesara Buonamici in un momento felice. L’immagine, anche in questo caso, aveva commosso i fan. Nello scatto si vedevano i due ex volti storici del Tg5, che ridevano divertiti.

Fonte: Instagram