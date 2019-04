ROMA – “La verità è che ci amiamo”: è una dichiarazione d’amore quella di Barbara D’Urso a Lamberto Sposini, una dichiarazione contenuta in un video postato su Instagram dalla regina di Mediaset.

Il giornalista Rai è stato ospite negli studi di Domenica Live. “Guardate chi è venuto a trovarmi”, si sente dire la D’Urso nel filmato condiviso sul social in cui appare in compagnia di Sposini. “La verità è che ci amiamo”, aggiunge la conduttrice.

Non è la prima volta che Sposini è ospite di una trasmissione della D’Urso: i due sono amici da tempo e Carmelita è stata molto vicina al collega durante i lunghi mesi seguiti all’emorragia cerebrale che lo ha colpito ormai otto anni fa, nell’aprile del 2011, poco prima di andare in onda a La Vita in diretta con la collega Mara Venier.

Proprio Venier lanciò poi accuse ai familiari del collega: “Non mi capacito di quel che è successo. Lo sento vicino, lo aspetto, mi manca. Ma non mi è permesso di andare a trovarlo e non posso fare altro che accettare le decisioni di chi si occupa di lui”. A quelle parole replicò Francesca Sposini, figlia del giornalista: “Nessuno impedisce a Mara Venier di venire a trovare papà. Questa non è La vita in diretta, è la vita vera. E il nostro dolore merita più rispetto. Da 4 mesi informo tutti coloro che mi chiedono della salute di papà, non lesino notizie a nessuno. E, quando mi chiedono di fargli visita, mi limito a riportagli la richiesta. Non se la sente di vedere tutti, ma è lui a scegliere”. (Fonte: Instagram)